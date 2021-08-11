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Житель Карелии разобрал дорожное ограждение, чтобы продать металл на продукты и сигареты

Новости. Криминал
14:53, 12 Августа 2021
фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

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В Пудоже мужчине грозит до двух лет колонии за кражу металлического ограждения, которое он демонтировал и продал.

Как рассказали в МВД Карелии, этим летом руководитель дорожно-строительной организации обратился в пудожскую полицию и сообщил, что на одном из участков дороги неизвестные похитили элементы металлических ограждений. Пропали 55 стоек и 44 компенсатора. Причинённый материальный ущерб составил 29 300 рублей.

Личность подозреваемого сотрудники уголовного розыска установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Местный житель, 25-летний ранее судимый мужчина, дал признательные показания и рассказал, что продал металлоконструкции. Вырученные деньги он потратил на продукты, сигареты и другие личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время оперативниками установлено место сбыта похищенного, по факту кражи ведётся расследование. Проверяют причастность пудожанина к другим преступлениям, зарегистрированным на территории района.

Ранее сообщалось, житель Карелии унес шлагбаум и часть забора из гаражного кооператива.

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