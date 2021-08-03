Житель Карелии унес шлагбаум и часть забора из гаражного кооператива

В Сортавале владелец гаража сдал на металлолом шлагбаум и часть забора из соседнего кооператива и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В сортавальскую полицию обратился председатель одного из гаражно-строительных кооперативов, расположенного в черте города. Он сообщил, что неизвестный похитил принадлежащие организации шлагбаум и четыре пролёта забора. Мужчина пояснил, что металлические конструкции были демонтированы в связи с ремонтными работами. Они находились на территории кооператива.

Благодаря записям с камер наружного видеонаблюдения, расположенным неподалёку от места происшествия, полицейские установили подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель, владелец гаража в соседнем кооперативе. В один из июньских дней мужчина увидел, как демонтируют шлагбаум. По версии дознания, ночью он распилил устройство, а также четыре пролёта забора и газовый баллон, на части и отвёз добытый трофей в пункт приёма металлолома. Он выручил 1 700 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант дал признательные показания. Ему грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время ему избрана мера пресечение в виде подписки о невыезде.

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