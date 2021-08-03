В Карелии мужчина унес из дома односельчанина часть печки

Житель Лоухского района проверил дом умершего односельчанина и разобрал там печь для сдачи в металлолом.

По сообщению МВД Карелии, жительница Лоухского района обратилась в дежурную часть полиции. Кто-то проник в дом ее отца и похитил чугунную часть печи.

Полицейские установили личность 55-летнего местного жителя. Мужчина пояснил, что знал о смерти односельчанина и решил проверить его дом. Украв чугунный настил, сдал его в пункт приема металла. Вырученные деньги потратил на продукты и алкоголь.

Возбуждено уголовное дело о краже, совершенной с проникновением в жилище.

Ранее в Карелии рецидивист снял ворота с чужого гаража и сдал их в металлолом.