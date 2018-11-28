10:13, 28 Ноября 2018
Житель Карелии разобрал на части украденный велосипед, но все равно был пойман
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В полицию Олонецкого района обратился 38-летний мужчина с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.
Он рассказал, что кто-то ночью похитил его велосипед, хранившийся в подъезде.
Сотрудники полиции установили подозреваемого, 23-летнего местного жителя. Гражданин уже привлекался к ответственности за аналогичные кражи.
По версии полицейских, в тот день он ходил по подъездам в поисках оставленного без присмотра имущества. Обнаружив непристегнутый велосипед, мужчина похитил его. После этого, чтобы не вызывать подозрений в дальнейшем, житель Олонца дома разобрал его на части, переставил колеса и сиденье на свой велосипед, а остальное решил сбыть, но не успел, был задержан правоохранителям.
На мужчину завели уголовное дело.
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