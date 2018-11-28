Житель Карелии разобрал на части украденный велосипед, но все равно был пойман

В полицию Олонецкого района обратился 38-летний мужчина с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Он рассказал, что кто-то ночью похитил его велосипед, хранившийся в подъезде.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 23-летнего местного жителя. Гражданин уже привлекался к ответственности за аналогичные кражи.

По версии полицейских, в тот день он ходил по подъездам в поисках оставленного без присмотра имущества. Обнаружив непристегнутый велосипед, мужчина похитил его. После этого, чтобы не вызывать подозрений в дальнейшем, житель Олонца дома разобрал его на части, переставил колеса и сиденье на свой велосипед, а остальное решил сбыть, но не успел, был задержан правоохранителям.

На мужчину завели уголовное дело.