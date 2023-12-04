Житель Карелии, разрисовавший стены здания граффити, заплатит более 150 тысяч рублей

На севере республики завершился судебный процесс о рисунках на здании крупной компании, сообщили в пресс-службе Муезерского суда.

В Муезерском суде было рассмотрено дело о взыскании материального ущерба.

Суд установил, что в 2021 года мужчина разрисовал из баллончика здание, находящееся в собственности АО «Карельский окатыш» в Костомукше. Нарушителя привлекли к административной ответственности со штрафом в 2 тысячи рублей.

При этом «Карельский окатыш» предложил возместить ущерб добровольно, но мужчина этого не сделал. Тогда компания обратилась в суд, который и взыскал с нарушителя в пользу АО «Карельский окатыш» 156 тысяч 045 рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.