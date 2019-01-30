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Новости. Общество
18:20, 30 Января 2019
фото: ТАСС

Житель Карелии решил продать мебель и лишился более 100 тысяч рублей

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В Кондопожском районе в полицию обратился 49-летний горожанин и сообщил, что попался на уловку мошенников, желая продать мебель.

Потерпевший пояснил, что 27 января он разместил информацию о продаже кровати за 5 тыс. рублей на популярном сайте объявлений. Через несколько минут ему перезвонила неизвестная, которая захотела приобрести мебель.

Женщина убедила кондопожанина в том, что сначала она переведет средства на карту владельца, а затем приедет, чтобы забрать кровать. Мужчина согласился и продиктовал номер карты.

"Во время беседы заявителю пришло смс с кодом, который он сообщил незнакомке. После этого мужчине стали приходить сообщения, он прекратил разговор и, прочитав смс, обнаружил, что с его счёта списаны 102 000 рублей. Гражданин заблокировал карту и обратился в полицию", - отметили в пресс-службе МВД.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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