Житель Карелии решил продать мебель и лишился более 100 тысяч рублей

В Кондопожском районе в полицию обратился 49-летний горожанин и сообщил, что попался на уловку мошенников, желая продать мебель.

Потерпевший пояснил, что 27 января он разместил информацию о продаже кровати за 5 тыс. рублей на популярном сайте объявлений. Через несколько минут ему перезвонила неизвестная, которая захотела приобрести мебель.

Женщина убедила кондопожанина в том, что сначала она переведет средства на карту владельца, а затем приедет, чтобы забрать кровать. Мужчина согласился и продиктовал номер карты.

"Во время беседы заявителю пришло смс с кодом, который он сообщил незнакомке. После этого мужчине стали приходить сообщения, он прекратил разговор и, прочитав смс, обнаружил, что с его счёта списаны 102 000 рублей. Гражданин заблокировал карту и обратился в полицию", - отметили в пресс-службе МВД.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.