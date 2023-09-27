Житель Карелии решил продолжить вечер без уснувшего приятеля и взял его карту

Уголовное дело расследуется в Костомукше, сообщили в МВД республики.

В полицию Костомукши обратился горожанин, рассказавший, что у него пропала банковская карта, а затем с нее сняли 1 500 рублей. После этого мужчина заблокировал счет.

Полицейские вскоре нашли подозреваемого. Им оказался 36-летний знакомый заявителя. Мужчины вместе выпивали спиртное дома у владельца карты. Потом хозяин уснул, а гость взял его платежное средство и пошел продолжать вечер в бар. На следующий день он отоварился в магазине, а затем карта оказалась заблокирована.

Подозреваемый сознался в содеянном. В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело, фигуранту которого грозит до шести лет лишения свободы.