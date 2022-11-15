Житель Карелии рискнул четырьмя годами свободы ради нескольких пачек сливочного масла

Молодой житель Сегежи попытался сбежать из магазина с семью пачками масла, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сегежского района поступило заявление от работников одного из городских сетевых магазинов. Подозрительный покупатель привлек внимание продавцов, когда пытался спрятать пачки сливочного масла.

Участковый нашёл подозреваемого в попытке грабежа. Днем 29-летний мужчина зашел в торговый зал и спрятал семь пачек сливочного масла стоимостью почти 1,4 тысячи рублей в карманы куртки.



На это обратили внимание контролеры зала и встретили сегежанина у выхода. Он попытался вырваться и убежать с продуктами, но не смог. Товар ему пришлось вернуть продавцам.

В полиции подозреваемый признал вину. Возбуждено и расследуется уголовное дело о покушении на грабеж.