Житель Карелии накупил себе сигарет, сдав украденные конструкции строящегося моста в металлолом

В Питкярантском районе 22-летний местный житель украл со строящегося моста металлические конструкции на 22 тысячи рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Питкярантского района поступило заявление от представителя строительной организации: с технологической площадки пропали 20 элементов металлических конструкций моста. Сумма ущерба составила без малого 22 тысячи рублей. По статье «кража» было возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 22-летний местный житель. Он дал признательные показания и способствовал расследованию преступления.

По версии дознания, в январе обвиняемый проник на производственную площадку организации, занимающейся строительством моста через реку. Он вынес оттуда металлические конструкции и спрятал их в лесу. Затем позвонил близкому родственнику, который имел автомобиль с прицепом, и попросил вывезти якобы его имущество.

Похищенное молодой человек сдал в пункт приема металла на сумму чуть более 5 тысяч рублей. На эти деньги он купил сигареты и продукты. В настоящий момент имущество изъято полицейскими и возвращено владельцу.

Уголовное дело с обвинительным актом направлены в суд.