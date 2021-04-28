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Житель Карелии накупил себе сигарет, сдав украденные конструкции строящегося моста в металлолом

Новости. Криминал
12:10, 29 Апреля 2021
фото: © pixabay
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В Питкярантском районе 22-летний местный житель украл со строящегося моста металлические конструкции на 22 тысячи рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Питкярантского района поступило заявление от представителя строительной организации: с технологической площадки пропали 20 элементов металлических конструкций моста. Сумма ущерба составила без малого 22 тысячи рублей. По статье «кража» было возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 22-летний местный житель. Он дал признательные показания и способствовал расследованию преступления.

По версии дознания, в январе обвиняемый проник на производственную площадку организации, занимающейся строительством моста через реку. Он вынес оттуда металлические конструкции и спрятал их в лесу. Затем позвонил близкому родственнику, который имел автомобиль с прицепом, и попросил вывезти якобы его имущество.

Похищенное молодой человек сдал в пункт приема металла на сумму чуть более 5 тысяч рублей. На эти деньги он купил сигареты и продукты. В настоящий момент имущество изъято полицейскими и возвращено владельцу.

Уголовное дело с обвинительным актом направлены в суд.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-04-29 12:25:14
Типичные педриоты ..Электорат педроссов
театральный критик
2021-04-29 12:22:55
Прям какой-то рассадник навальнят. Пора вводить комендантский час
кир
2021-04-29 12:19:14
А бестолочи ругают НКВД. С вами иначе нельзя во все времена.
Гость
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