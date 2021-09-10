Житель Карелии сдал на металлолом чужой автомобиль, покореженный в ДТП, но ценный для хозяина

В Кеми местный житель украл автомобиль и сдал его на металлолом, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кемского района поступило заявление от местного жителя. Он не нашел на месте своей иномарки, которая долгое время стояла во дворе.

Как выяснили полицейские, машина имела значительные повреждения после ДТП и была не пригодна для езды. Тем не менее, для владельца она представляла ценность: сумма ущерба составила не менее 8 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к преступлению причастен 23-летний житель Кеми, который уже не раз привлекался к уголовной ответственности. Он признался, что воспользовался услугами эвакуатора и вывез чужое транспортное средство в пункт приема металла. Вырученные деньги потратил.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.