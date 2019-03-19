Житель Карелии сядет в колонию строгого режима за пьяное вождение

В Медвежьегорском районе мужчина повторно попался пьяным за рулем, сообщили в прокуратуре Карелии.

Подсудимый в июне уже привлекался к административной ответственности и отбывал наказание в виде 10 суток административного ареста за непрохождение медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В сентябре он вновь был остановлен сотрудниками ГИБДД во время поездки на автомобиле в нетрезвом состоянии. При проведении медицинского освидетельствования водителя концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,4 мг/л.

Незадолго до задержания подсудимый совместно с женой употреблял спиртное. Вдвоем они выпили бутылку вина и один литр водки.

Суд назначил виновному наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 3 года.

Поскольку ранее мужчина был судим, отбывать наказание по новому приговору ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.