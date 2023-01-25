Житель Карелии совместил приятные визиты к знакомой с серией краж

Кондопожанин ездил к женщине в Костомукшу и заодно обворовывал местные гаражи, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Костомукши нашли 49-летнего подозреваемого в серии краж. Мужчине вменяют более 15 эпизодов преступлений, совершенных в городе горняков.

По версии полиции, житель Кондопоги периодически приезжал в город горняков к своей знакомой. Также он регулярно бывал в один из гаражных кооперативов, где взламывал навесные замки и обворовывал боксы.



В основном, пишет МВД Карелии, его интересовали хозяйственные и строительные инструменты, а также металлические изделия. Суммы ущерба варьировались от тысячи до 15 тысяч рублей.

Краденое имущество подозреваемый продавал. Часть добра сотрудники уголовного розыска изъяли у него по месту жительства.

По всем эпизодам краж возбуждены и расследуются уголовные дела. Мужчина дает признательные показания, заявили в пресс-службе МВД Карелии.