Житель Карелии совместил приятные визиты к знакомой с серией краж

Кондопожанин ездил к женщине в Костомукшу и заодно обворовывал местные гаражи, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники полиции Костомукши нашли 49-летнего подозреваемого в серии краж. Мужчине вменяют более 15 эпизодов преступлений, совершенных в городе горняков.
По версии полиции, житель Кондопоги периодически приезжал в город горняков к своей знакомой. Также он регулярно бывал в один из гаражных кооперативов, где взламывал навесные замки и обворовывал боксы.
В основном, пишет МВД Карелии, его интересовали хозяйственные и строительные инструменты, а также металлические изделия. Суммы ущерба варьировались от тысячи до 15 тысяч рублей.
Краденое имущество подозреваемый продавал. Часть добра сотрудники уголовного розыска изъяли у него по месту жительства.
По всем эпизодам краж возбуждены и расследуются уголовные дела. Мужчина дает признательные показания, заявили в пресс-службе МВД Карелии.
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