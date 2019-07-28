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Новости. Общество
10:54, 28 Июля 2019
фото: ГУМЧС по Карелии

Житель Карелии спас котенка от гибели в болоте

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В Сегежском районе местные жители восхищаются добротой земляка, спасшего котенка.

В Сегежском районе мужчина, проезжая на микроавтобусе мимо болота, увидел котенка, сидящего на кочке. Водитель удивился, так как до города было около 30 км. Мужчина остановился и полез в болото, чтобы спасти животное.

Супруга мужчины в социальных сетях разместила пост о найденыше, которого нарекли Фунтиком. Бездомному животному нужен дом. Сейчас котенок находится у зоозащитницы на передержке, она взяла его на время, пока Фунтику ищут новый дом, сообщает портал Newinform.

 

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Комментарии

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кир
2019-07-28 13:37:01
Кто-то выбросил ведь, подлое существо.
Саныч
2019-07-28 13:20:00
Надо было Сталкером назвать)
Андрей Дубенский
2019-07-28 11:17:50
Молодец мужик! Кошки - лучшие существа на этой планете.
(я не написал, что после людей? Потому что это не так...)
Гость
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