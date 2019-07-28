Житель Карелии спас котенка от гибели в болоте

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В Сегежском районе местные жители восхищаются добротой земляка, спасшего котенка.
В Сегежском районе мужчина, проезжая на микроавтобусе мимо болота, увидел котенка, сидящего на кочке. Водитель удивился, так как до города было около 30 км. Мужчина остановился и полез в болото, чтобы спасти животное.
Супруга мужчины в социальных сетях разместила пост о найденыше, которого нарекли Фунтиком. Бездомному животному нужен дом. Сейчас котенок находится у зоозащитницы на передержке, она взяла его на время, пока Фунтику ищут новый дом, сообщает портал Newinform.
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