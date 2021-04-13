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В Карелии водитель такси обманом получал пособие по безработице

Новости. Криминал
17:03, 14 Апреля 2021
фото: © Андрей Махонин/ТАСС
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В Лоухском райне мужчина несколько месяцев получал пособие по безработице и занимался частным извозом, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Лоухского района провела проверку, результатом которой стало возбуждение уголовного дела.

В ходе проверки выяснилось, что в ноябре житель поселка Чупа Лоухского района обратился в местное агентство занятости с заявлением о поиске подходящей работы. Мужчина был признан безработным, и ему было назначено пособие, которое он получал с ноября 2020 по февраль 2021 года.

В то же самое время житель Чупы оказывал на принадлежащем ему автомобиле услуги такси на территории района. Этот факт, как и получаемый доход, он скрыл, предоставив в агентство недостоверные сведения.

По результатам проверки в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

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