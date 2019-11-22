Житель Карелии, толкнувший ребенка на преступление, получил "условку"

Житель Карелии осужден за вовлечение несовершеннолетнего в преступление, сообщили в прокуратуре Карелии.

Лахденпохский районный суд вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Лахденпохья.

Как было установлено, подсудимый в июне предложил несовершеннолетнему совершить кражу из дома, пообещав ему разделить между собой денежные средства, вырученные от продажи похищенного имущества, на что несовершеннолетний согласился.

В соответствии с разработанным преступным планом несовершеннолетний наблюдал за окружающей обстановкой возле дома, а его взрослый сообщник через окно проник внутрь и тайно похитил электрическую сауну, с которой они вместе скрылись с места преступления.

С учетом личности подсудимого, который ранее не был судим, признал свою вину и активно содействовал в расследовании преступления, суд назначил ему по совокупности преступлений наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, возложив дополнительные обязанности.