Житель Карелии убил брата кочергой

Инцидент произошел в поселке Валдай, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, подозреваемый, находясь дома в п. Валдай Сегежского района, поссорился со своим 55-летним братом и нанес ему множественные удары кочергой.

Потерпевший получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы мужчина страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать происходящее.

Уголовное дело направлено в суд для применения в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.