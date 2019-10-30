Житель Карелии убил волка, отомстив за своих загрызенных собак

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Охотник из Суоярви, у которого хищники растерзали двух собак, добыл матерого волка.
В публике газеты "Суоярвский вестник" опубликовали фото охотника с добычей. Местный житель Олег Мурашов поделился с редакцией районки своей радостью - на седьмом километре от города в сторону поселка Пийтсиеки он убил второго в свое охотничьей жизни матерого волка. Первый раз он добыл хищника 20 лет назад.
"Доволен, что отомстил за своих собак, "задранны"» волками десять и пять лет назад. Сейчас ждет положенную ему премию в 10 тысяч рублей", - пишет "Суоярвский вестник".
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