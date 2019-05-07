Житель Карелии убил знакомого столовыми приборами

Мужчина отправится в колонию на 11,5 лет за убийство, сообщили в Следкоме Карелии.

В октябре 35-летний подсудимый распивал спиртное вместе со своим знакомым в Сегеже. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора, и подсудимый напал на потерпевшего.

Он избил его сначала руками и ногами, а затем причинил вилками и ножом множественные колото-резаные ранения. В результате потерпевший скончался на месте происшествия, а подсудимый скрылся, но был задержан.

Суд назначил ему наказание в виде 11,5 лет в колонии строго режима.