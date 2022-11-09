Житель Карелии ударил полицейского по лицу и получил срок

В Костомукше суд приговорил к двум годам лишения свободы условно местного жителя, который ударил полицейского кулаком по лицу, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, вечером в июле 46-летний житель Костомукши, находясь в состоянии алкогольного опьянения в служебном полицейском автомобиле, не желая, чтобы его везли на медосвидетельствование на состояние опьянения, умышленно нанес удар кулаком в лицо полицейскому, причинив физическую боль и травму.

Приговором Костомукшского городского суда подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.