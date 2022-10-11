Житель Карелии ударил знакомого ножом в живот, а после извинился

Пьяный скандал в Питкяранте едва не привел к трагедии, сообщили в прокуратуре республики.

Прокуратура Питкярантского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя.

Суд установил, что в ночь на 1 июня 2022 года мужчина выпивал вместе со своим знакомым. По почве ревности они поссорились, и подсудимый кухонным ножом ударил знакомого в живот.

Потерпевший выжил, а ревнивец предстал перед судом. Он полностью признал свою вину и принёс свои извинения потерпевшему, которые тот принял.

Суд приговорил жителя Питкярантского района к 5 годам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.