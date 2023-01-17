Житель Карелии угрожал убить сестру табуреткой

Житель Олонецкого района Карелии за угрозу убийством поработает на государство.

Суд признал виновным 31-летнего жителя Олонецкого района по уголовному делу об угрозе убийством.



Установлено, что днем 5 сентября прошлого года нетрезвый житель деревни Куйтежа поссорился со своей сестрой.



Мужчина схватил табурет и угрожал убить родственницу, сообщили в прокуратуре Карелии.



В суде олончанин полностью признал свою вину. Суд отправил его на обязательные работы сроком на 200 часов. Приговор не вступил в законную силу.