Житель Карелии угрожал убить сестру табуреткой

Житель Олонецкого района Карелии за угрозу убийством поработает на государство.
Суд признал виновным 31-летнего жителя Олонецкого района по уголовному делу об угрозе убийством.
Установлено, что днем 5 сентября прошлого года нетрезвый житель деревни Куйтежа поссорился со своей сестрой.
Мужчина схватил табурет и угрожал убить родственницу, сообщили в прокуратуре Карелии.
В суде олончанин полностью признал свою вину. Суд отправил его на обязательные работы сроком на 200 часов. Приговор не вступил в законную силу.
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