Житель Карелии, угрожавший зарезать полицейских, попал под уголовную статью

В Кемском районе возбуждено уголовное дело против местного жителя, в пьяном состоянии угрожавшего ножом полицейским, сообщили в Следкоме Карелии.

Следователи Кемского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в угрозе применения насилия в отношении полицейских.

По версии следствия, ночью 9 октября из-за буйного поведения пьяного мужчины к подъезду жилого дома №10 по ул. Октябрьская в КемИ был вызван наряд полиции. Подозреваемый вел себя агрессивно, полицейских сначала проигнорировал, а затем стал угрожать представителям власти ножом, пообещав зарезать их. Сотрудники полиции в результате задержали дебошира.

В настоящее время ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.