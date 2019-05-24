Житель Карелии украл из пустующей квартиры двигатели от холодильников

В Беломорске мужчина ночью проник в чужую квартиру и вынес оттуда "металоллом", сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился 46-летний горожанин и рассказал, что в его квартиру кто-то проник и похитил имущество: аккумулятор и двигатели от двух холодильников. Ущерб превысил 8 тысяч рублей. Заявитель пояснил, что не проживает в той квартире, а использует её для хранения различных вещей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 18-летнего местного жителя. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

По версии следствия, ночью он ломом сломал дверной замок, проник в квартиру и совершил кражу. Похищенное молодой человек сдал в пункт приёма металла, а незаконно вырученные деньги потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.