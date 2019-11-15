Житель Карелии украл полтонны радиаторов

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Работники фирмы заявили в полицию Питкярантского района о краже, сообщили в МВД Карелии.
Из здания были похищены радиаторы отопления. Ущерб превысил восемь тысяч рублей.
Неизвестный, подобрав ключ, сумел проникнуть в неохраняемое здание. Там он демонтировал радиаторы и выбросил их в окно, после чего спрятал неподалеку.
Было установлено, что к краже причастен 40-летний местный житель. Чугунные радиаторы весом почти в 500 кг мужчина сдал в металлолом.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее житель Кондопоги распилил ограждение и по частям сдал на металлолом.
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