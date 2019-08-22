Житель Карелии распилил ограждение и по частям сдал на металлолом

Мужчину во время кражи заметил житель Кондопоги, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района поступило сообщение от жителя города. Он рассказал о подозрительных мужчинах, которые вывозят металлическое ограждение с территории одной из организаций.

Прибыв на место, полицейские увидели, что почти сорок метров металлической ограды разрезаны на части и подготовлены к вывозу. Они сообщили об этом в организацию, которой был нанесен ущерб, а позднее установили подозреваемого. Им оказался 24-летний житель Кеми.



Он пояснил полицейским, что знал о том, что территория предприятия охраняется слабо. Поэтому выбрал малопроходимое место, огороженное металлической конструкцией, демонтировал ее и вывозил по частям похищенное имущество в пункт сдачи металлолома. Деньги тратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело.