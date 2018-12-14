Житель Карелии украл с фасада здания гирлянду за 14 тысяч рублей

Новости по теме
Загрузка...
В полицию Пудожского района обратился владелец учреждения с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.
Мужчина рассказал, что с вывески на здании, в котором располагается фирма, похищена гирлянда стоимостью 14 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили подозреваемого, 26-летнего местного жителя. По версии правоохранителей, гражданин ночью похитил гирлянду, после чего спрятал её у себя дома. Он планировал украсить ею фасад частного дома, принадлежащего родственникам, но не успел, так как был установлен полицией.
На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
13.12.2018, 17:19
12.12.2018, 11:59
09.12.2018, 18:15
09.12.2018, 09:49
07.12.2018, 12:37
Аналитика
Сегодня 14:37
Тема недели
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев резко раскритиковал власти Карелии, которые довели реализацию федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию республики практически до грани срыва.
13.12.2018 11:41
12.12.2018 11:35
12.12.2018 10:49
12.12.2018 09:14
Чтиво
Сегодня 12:32
Личное мнение
Карельские депутаты решили переименовать историческое название острова в Ладожском озере.
Сегодня 09:46
12.12.2018 13:43
07.12.2018 15:50
Медиа
Сегодня 12:02
Комментарии