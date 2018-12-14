Житель Карелии украл с фасада здания гирлянду за 14 тысяч рублей

В полицию Пудожского района обратился владелец учреждения с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что с вывески на здании, в котором располагается фирма, похищена гирлянда стоимостью 14 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 26-летнего местного жителя. По версии правоохранителей, гражданин ночью похитил гирлянду, после чего спрятал её у себя дома. Он планировал украсить ею фасад частного дома, принадлежащего родственникам, но не успел, так как был установлен полицией.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.