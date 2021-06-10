Житель Карелии украл телевизор на вечеринке у своего знакомого

Полиция Кемского района установила виновника дерзкой кражи, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кемского района обратился 33-летний горожанин. Он сообщил, что из его квартиры пропал телевизор стоимостью более 6 тысяч рублей. Стражам порядка заявитель объяснил, что накануне у него было много гостей. Кому именно могла понадобиться бытовая техника, мужчина не знал.

Полицейские опросили немалое количество участников застолья и установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний знакомый потерпевшего, который в день происшествия также заходил к нему домой. По версии следствия, молодой человек, воспользовавшись тем, что хозяин квартиры ненадолго вышел по делам, похитил телевизор. Впоследствии он продал его, а деньги потратил на алкоголь и продукты питания.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.