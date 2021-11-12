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Житель Карелии украсил свой город деревянными совами (ФОТО)

Новости. Общество
12:14, 19 Ноября 2021
фото: © Александр Карпов / ВК

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Пенсионер из Питкяранты в свободное время превращает обрезанные пни на улицах города в произведения искусства.

Пенсионер из Питкяранты Александр Карпов в свое свободное время создает настоящие произведения искусства — пни на городских улицах, оставленные после ликвидации деревьев, он превращает в деревянных сов. Его статуи украсили уже много мест в Питкяранте. Об этом написала на своей странице в соцсети жительница города.

«От себя хочу ему сказать спасибо большое, огромная я поклонница этих деревянных статуй, очень радует глаз. Но все же надо как-то городу в лице граждан и администрации поощрять таких людей. Ведь свое время, свой бензин, своя пила, своя лампа паяльная для обжига. А красота для всех», — подчеркнула горожанка.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-11-19 13:33:06
Может самовыражаться, полезен. А сторож из Питера только ныть умеет. :)
Os
2021-11-19 12:59:54
В Петрозаводске надо бы пингвинов сделать.
Hовый
2021-11-19 12:54:40
И на пенсии полезен для общества.
Гость
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