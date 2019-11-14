Житель Карелии умер в своей квартире

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Пожарные обнаружили тело мужчины 13 ноября в Кондопоге, сообщили в МЧС Карелии.
В 16.24 в пожарно-спасательную службу Кондопоги поступил звонок с просьбой о помощи – необходимо было попасть в квартиру на улице Коммунальной.
С помощью трехколенной лестницы пожарные попали в квартиру на втором этаже и обнаружили там тело мужчины.
Ранее мертвую женщину нашли в Карелии.
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