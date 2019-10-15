Мертвую женщину нашли в Карелии

Тело обнаружили пожарные в Питкяранте, сообщили в МЧС Карелии.

В понедельник, 14 октября, в 19.11 в МЧС поступило сообщение с просьбой о помощи. На улице Рудакова хозяйка квартиры не выходила на связь. С помощью 30-метровой автолестницы спасатели попали в квартиру на четвертом этаже через балкон и обнаружили мертвую женщину.



Проводится проверка.