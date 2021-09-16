Побоялся отпугнуть: житель Карелии умышленно заразил подругу СПИДом

В Сегеже молодой человек скрыл свое заражение, чтобы не отпугнуть новую знакомую, сообщили в прокуратуре Карелии.

В Сегеже состоялся суд над местным жителем, обвиняемым в умышленном заражении своей знакомой ВИЧ-инфекцией.

Как было установлено, подсудимый скрыл от своей подруги факт наличия у него ВИЧ-инфекции, которая может передаться партнеру половым путем. Свой мотив он объяснил боязнью отпугнуть новую знакомую.

Сама девушка узнала о том, что заражена, при посещении лечебного учреждения через несколько месяцев после расставания с молодым человеком.

Суд признал жителя Сегежи виновным и приговорил его к лишению свободы на срок 1 год 9 месяцев в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.