Побоялся отпугнуть: житель Карелии умышленно заразил подругу СПИДом

В Сегеже молодой человек скрыл свое заражение, чтобы не отпугнуть новую знакомую, сообщили в прокуратуре Карелии.
В Сегеже состоялся суд над местным жителем, обвиняемым в умышленном заражении своей знакомой ВИЧ-инфекцией.
Как было установлено, подсудимый скрыл от своей подруги факт наличия у него ВИЧ-инфекции, которая может передаться партнеру половым путем. Свой мотив он объяснил боязнью отпугнуть новую знакомую.
Сама девушка узнала о том, что заражена, при посещении лечебного учреждения через несколько месяцев после расставания с молодым человеком.
Суд признал жителя Сегежи виновным и приговорил его к лишению свободы на срок 1 год 9 месяцев в колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
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