Житель Карелии, уничтожая мусор, нечаянно взорвал чужую дачу

Суд приговорил мужчину к компенсации почти в 800 тысяч рублей, сообщили в УФССП Карелии.
На исполнении отделении судебных приставов по Карелии находилось производство в отношении местного жителя о взыскании задолженности на сумму 785 тысяч рублей.
В одном из дачных кооперативов Кондопожского района мужчина решил сжечь мусор, но не рассчитал силы стихии. Оставленный без присмотра огонь перекинулся на сухую траву, а с нее — на хозяйственные постройки соседей по даче и далее на их дачный дом. В доме от огня сдетонировал газовый баллон.
Суд признал мужчину виновным в частичном уничтожении чужого имущества и обязал возместить пострадавшему ущерб.
Приставы объяснили должнику последствия промедления оплаты, но житель Карелии не стал усугублять ситуацию и своевременно выплатил 785 тысяч рублей пострадавшему.
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