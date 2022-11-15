Житель Карелии, уничтожая мусор, нечаянно взорвал чужую дачу

Суд приговорил мужчину к компенсации почти в 800 тысяч рублей, сообщили в УФССП Карелии.

На исполнении отделении судебных приставов по Карелии находилось производство в отношении местного жителя о взыскании задолженности на сумму 785 тысяч рублей.

В одном из дачных кооперативов Кондопожского района мужчина решил сжечь мусор, но не рассчитал силы стихии. Оставленный без присмотра огонь перекинулся на сухую траву, а с нее — на хозяйственные постройки соседей по даче и далее на их дачный дом. В доме от огня сдетонировал газовый баллон.

Суд признал мужчину виновным в частичном уничтожении чужого имущества и обязал возместить пострадавшему ущерб.

Приставы объяснили должнику последствия промедления оплаты, но житель Карелии не стал усугублять ситуацию и своевременно выплатил 785 тысяч рублей пострадавшему.