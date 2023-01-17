Житель Карелии, уставший от продолжительной пьянки, забрался копить силы в чужой дом

Путешествие под родную крышу закончилось для молодого жителя Пудожского района в суде, сообщили в прокуратуре Карелии.

Молодой ранее судимый житель поселка Кривцы Пудожского района подозревается в незаконном проникновении в чужой дом. Гособвинение по этому делу поддержала районная прокуратура.

Как выяснилось, 30 августа мужчина, до этого долго пивший в гостях, решил вернуться в родной дом. Но силы, растраченные на пьянку, на полпути иссякли, а под крышу пудожанину хотелось. Решение пришло быстро — мужчина забрался в первый попавшийся на дороге дом, разбив оконное стекло, и там лег отдыхать. В таком виде его и застал вернувшийся хозяин дома.

В суде 27-летний житель Карелии полностью признал свою вину, раскаялся и свалил все на алкоголь.

В итоге мужчина был приговорен к 6 месяцам исправительных работ. Приговор суда вступил в законную силу.