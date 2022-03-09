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Житель Карелии «усыпил» компанию и ушел из гостей с ноутбуком хозяйки

Новости. Криминал
14:42, 16 Марта 2022
фото: © freepik.com

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В Пудоже 34-летнему мужчине грозит до пяти лет колонии за кражу ноутбука.

В полицию с заявлением обратилась 60-летняя жительница Пудожа в связи с пропажей ноутбука. Причинённый материальный ущерб она оценила в 15 000 рублей.

Как выяснилось, пропажу пудожанка обнаружила после пьяного застолья. По версии полиции, один из гостей дождался, пока хозяйка квартиры и другие участники застолья заснут, а затем похитил ноутбук.

Полицеские установили подозреваемого - 34-летнего ранее судимого за совершение аналогичных преступлений пудожанина. Он дал признательные показания и рассказал, что сбыл технику за 1 800 рублей. Вырученные деньги потратил на алкоголь.

Место сбыта похищенного установлено. Ноутбук изъят сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция инкриминируемой фигуранту статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается. 

Ранее сообщалось, в Петрозаводске вор разбудил спящую хозяйку во время кражи и ушел в ее куртке.

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