Житель Карелии в баре украл телефон из кармана мужчины

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В полицию Петрозаводска обратился 30-летний мужчина с заявлением о краже телефона, сообщили в МВД Карелии.
Заявитель расскащал, что отдыхал в кафе, а когда собрался уходить, обнаружил пропажу мобильного телефона стоимостью 7 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили подозреваемого, 19-летнего местного жителя. По версии следствия, он похитил гаджет из кармана куртки потерпевшего, когда тот отвлекся на разговор с другим посетителем.
Молодой человек отключил телефон и, как ни в чем не бывало, продолжил отдыхать в баре. Впоследствии он сбыл похищенное имущество за 3,5 тысячи рублей.
На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Похищенный мобильный телефон изъят.
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