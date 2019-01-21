Житель Карелии в баре украл телефон из кармана мужчины

В полицию Петрозаводска обратился 30-летний мужчина с заявлением о краже телефона, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель расскащал, что отдыхал в кафе, а когда собрался уходить, обнаружил пропажу мобильного телефона стоимостью 7 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 19-летнего местного жителя. По версии следствия, он похитил гаджет из кармана куртки потерпевшего, когда тот отвлекся на разговор с другим посетителем.

Молодой человек отключил телефон и, как ни в чем не бывало, продолжил отдыхать в баре. Впоследствии он сбыл похищенное имущество за 3,5 тысячи рублей.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Похищенный мобильный телефон изъят.