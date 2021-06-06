Житель Карелии, в пьяном виде спровоцировавший серьезное ДТП, получил уловный срок

Жителя Пряжинского района, устроившего лобовое столкновение, суд приговорил к трем годам условно, а также обязал выплатить пострадавшему полмиллиона рублей, сообщили на сайте местной судебной инстанции.

Пряжинский районный суд назначил наказание жителю Карелии, спровоцировавшему ДТП с пострадавшим

Суд установил, что, находясь в пьяном виде за рулем автомобиля, мужчина отвлекся от дороги и выехал на полосу встречного движения. Водитель двигавшегося в этот момент ему навстречу автомобиля УАЗ, пытаясь избежать столкновения, применил экстренное торможение и уже сам невольно выехал на полосу встречного движения.

В это время сам нарушитель, обнаружив себя на встречной полосе, вернулся на свою сторону дороги, где и столкнулся с УАЗом.

В результате пассажир УАЗа получил серьезные травмы, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Суд назначил виновнику аварии 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также лишил прав управления автомобилем на 2 года. Помимо этого, с осужденного в пользу потерпевшего было взыскано 500 тысяч рублей.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.