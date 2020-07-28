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Житель Карелии "вломился" в квартиру матери и оставил ее без картошки

Новости. Криминал
14:46, 29 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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В полицию Олонецкого района о краже со взломом заявила 67-летняя сельчанка, сообщили в МВД Карелии.

Кто-то выломал дверь, пока ее не было дома, похитил мобильный телефон, ресивер, кастрюлю и продукты. Ущерб превысил четыре тысячи рублей.

Сотрудниками уголовного розыска была установлена личность 41-летнего подозреваемого – сына заявительницы. Мужчина распивал спиртное с друзьями. Он хотел продолжить праздник, но денег у него не было, а в долг уже никто не давал. Поэтому сельчанин решил украсть что-нибудь из квартиры матери, пока той нет дома.

Он выбил дверь ногой и похитил ее имущество и продукты питания – картофель, колбасу и консервы. Ресивер и красивую кастрюлю мужчина продал, а деньги потратил на алкоголь. Некоторые продукты съел. 

Возбуждено уголовное дело.

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