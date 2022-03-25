Житель Карелии воткнул нож в шею знакомого, когда увидел свою жену с ним в ванне

В Костомукше арестовали мужчину, который из ревности чуть не убил знакомого, сообщили в Следкоме Карелии.

Следователи в Костомукше 27 марта возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на убийство.

По версии следствия, 25 марта этого года в квартиру к жителю Костомукши в гости пришла семейная пара. После совместного распития спиртных напитков все легли спать. Утром гость, увидев свою супругу в ванне с хозяином квартиры, взяв в руки нож и на почве личных неприязненных отношений, обусловленных ревностью, решив убить потерпевшего, нанес ему удар ножом в шею, причинив проникающее ранение.

Обвиняемый не смог довести свой преступный умысел на убийство до конца, поскольку потерпевшему удалось выхватить нож и оказать активное сопротивление нападавшему.

Потерпевший госпитализирован в больницу, ему оказали квалифицированную медицинскую помощь. По ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.