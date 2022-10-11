Житель Карелии встретил бывшую, вспомнил старое и стал фигурантом уголовного дела о побоях

Участковый в Костомукше раскрыл преступление против личности, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Костомукши с заявлением о преступлении обратилась местная жительница. Участковый уполномоченный полиции разобрался в обстоятельствах произошедшего.
Ноябрьским вечером женщина встретилась с бывшим сожителем. Они выпили спиртного, и вспомнились старые обиды. В результате в коридоре общежития мужчина ударил костомукшанку.
Ранее он уже был привлечен к уголовной ответственности по статье «истязания» — мужчина систематически бил сожительницу. Теперь он стал фигурантом другого уголовного дела, и ему грозит до 6 месяцев ареста.
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