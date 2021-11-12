Житель Карелии выбил родному брату камнем челюсть

Семейный конфликт произошел в Питкярантском районе, сообщили в МВД Карелии.

В Питкярантском районе 34-летний местный житель нанёс телесные повреждения своему 37-летнему брату.

Мужчина дал признательные показания и рассказал участковому уполномоченному полиции о том, что между родственниками имеется давний конфликт. В ходе очередной ссоры, которая произошла на улице, младший брат бросил в лицо старшему камень. В результате чего тому понадобилась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него перелом челюсти. Полученная травма впоследствии была квалифицирована как вред здоровью средней тяжести.

Дознание по уголовному делу продолжается. Максимальная санкция инкриминируемой жителю Питкярантского района статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.