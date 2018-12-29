Житель Карелии выбросил украденный телефон

В полицию Петрозаводска обратился 29-летний мужчина с заявлением о краже телефона, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что у него похитили мобильный телефон стоимостью более 11 тысяч рублей. Гражданин пояснил, что в день происшествия у него в гостях были малознакомые мужчины, с которыми он распивал алкогольные напитки.

Утром хозяин квартиры обнаружил пропажу гаджета и отсутствие новых приятелей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 31-летнего ранее судимого петрозаводчанина. По версии правоохранителей, он воспользовался тем, что владелец квартиры уснул, и похитил его мобильный. Гражданин не смог разблокировать телефон, поэтому выбросил его.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

