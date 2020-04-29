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Житель Карелии выхватил из рук прохожей телефон

Новости. Криминал
18:40, 30 Апреля 2020
фото: © shutterstock.com
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В полицию Кемского района поступило заявление от 57-летней жительницы Рабочеостровска, сообщили в МВД Карелии.

Она указала, что возвращалась поздним вечером домой из гостей. На улице к ней подбежал мужчина, выхватил из рук телефони скрылся. Приметы она описать не смогла, ущерб от потери гаджета оценила в 3,5 тысячи рублей.

Оперативники установили, что к происшествию причастен 27-летний местный житель. В своем объяснении мужчина разъяснил, что увидел одиноко идущую женщину. Поблизости не было свидетелей, поэтому он воспользовался ситуацией для совершения грабежа. 

Возбуждено уголовное дело.

Ранее безработный житель Карелии в дырявой шапке ограбил магазин.

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