Житель Карелии выхватил из рук прохожей телефон

В полицию Кемского района поступило заявление от 57-летней жительницы Рабочеостровска, сообщили в МВД Карелии.

Она указала, что возвращалась поздним вечером домой из гостей. На улице к ней подбежал мужчина, выхватил из рук телефони скрылся. Приметы она описать не смогла, ущерб от потери гаджета оценила в 3,5 тысячи рублей.

Оперативники установили, что к происшествию причастен 27-летний местный житель. В своем объяснении мужчина разъяснил, что увидел одиноко идущую женщину. Поблизости не было свидетелей, поэтому он воспользовался ситуацией для совершения грабежа.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее безработный житель Карелии в дырявой шапке ограбил магазин.