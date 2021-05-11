Житель Карелии выписался из больницы и пропал

Кемская полиция разыскивает местного жителя 1984 года рождения, который вышел из больницы в Петрозаводске и пропал.

Как сообщается в паблике «Доброспас», сотрудники отдела полиции Кемского района разыскивают жителя Кеми Андрей Г. 1984 года рождения, который вышел после лечения в больнице, сказал, что будет выезжать из Петрозаводска в Кемь, и с 5 мая его местонахождение неизвестно.

Всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемого, полиция просят незамедлительно сообщать информацию по номеру телефону: +79535291821.