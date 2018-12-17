Житель Карелии выплатил приставам 950 тысяч рублей, чтобы уехать на Гоа

Должнику запретили выезд из РФ за долг в размере 950 тысяч рублей за ЖКУ, сообщили в Управлении судебных приставов Карелии.

В отделе судебных приставов по Кондопожскому району находилось исполнительное производство в отношении гражданина о взыскании с должника задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию на сумму 950 тысяч рублей.

После получения ответа на запрос из Росреестра, выяснилось, что должнику на праве собственности принадлежит квартира. На нее и был наложен арест. Так как гражданин был ознакомлен с постановлением о возбуждении в отношении него исполнительного производства, было вынесено постановление о временном ограничении на выезд из РФ .

Все предпринятые меры и огромное желание выехать на отдых в новогодние каникулы, курорт Гоа на востоке Индии, побудили должника оплатить задолженность и исполнительный сбор в полном объеме.