Житель Карелии «взял в заложники» телефон и автомобиль своего родственника

В Беломорске молодой человек самовольно завладел чужим имуществом и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

Дознаватели ОМВД России по Беломорскому району возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, самовольно завладевшего чужим имуществом.

Как выяснили полицейские, горожанин пришёл к родственнику с просьбой починить мобильный телефон. Тот согласился. Но однажды подозреваемый в пьяном состоянии вернулся за телефоном, устроил скандал и заявил, что, пока устройство связи не починят, забирает мобильный телефон родственника и его автомобиль. И, действительно, самовольно забрал гаджет, а также ключи от отечественного авто.

Напомним, ранее сотрудники уголовного розыска Петрозаводска раскрыли преступление, нити которого привели следователей в один из кафе-баров карельской столицы.