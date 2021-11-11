Житель Петрозаводска не смог вспомнить, как лишился денег и телефона

Сотрудники уголовного розыска раскрыли преступление, нити которого привели следователей в один из кафе-баров карельской столицы.

Как сообщили в МВД Карелии, житель Петрозаводска обратился в полицию заявлением о том, что у него украли мобильный телефон, а также деньги. Вспомнить, как это произошло, горожанин не смог. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого и обстоятельства происшествия.

Октябрьской ночью заявитель уснул за столиком одного из кафе-баров карельской столицы. К нему подсел 23-летний посетитель, который быстро выяснил, что сон незнакомца очень крепок, потому проверил его карманы. Из одного из них подозреваемый вытащил мобильный телефон, а позднее, подобрав несложный графический ключ разблокировки экрана, украл 3 тысячи рублей со счёта потерпевшего. Полицейские установили место сбыта телефона и изъяли его, а согласившийся на незаконную сделку гражданин был привлечен к ответственности по уголовной статье.

Подозреваемый же в настоящее время является фигурантом двух уголовных дел, возбуждённых в связи с кражей телефона и денег.