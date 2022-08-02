Житель Карелии за одну ночь, проведенную в веселой компании, лишился автомобиля и денег

Полицейские Кеми раскрыли два преступления, совершенные в отношения местного жителя, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кемского района обратилась 67-летняя местная жительница, рассказавшая, что неизвестный расплачивался банковской картой ее мужа, а также угнал автомобиль.

В тот же день сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых.

Потерпевший распивал спиртное в компании знакомых. Там же отдыхала 47-летняя кемлянка, которая перед тем, как покинуть застолье, прихватила чужую карту. Все деньги — 7 тысяч рублей — она потратила в ту же ночь на алкоголь и продукты.

А знакомый фигурантки первого дела, местный житель, которому она показала, где хранятся ключи от автомобиля, решил покататься на машине друзей. Однако по дороге водитель не справился с управлением и, перепутав педали, врезался в столб.

Утром обо всем случившемся узнал владелец карты и автомобиля. Его жена и обратилась в полицию. Возбуждены и расследуются уголовные дела о краже с банковской карты и угоне.