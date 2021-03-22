В Карелии молодые люди пытались ограбить магазин и попали в ловушку

В Питкярантском районе молодые люди хотели поживиться деньгами из кассы магазина, но не смогли выбраться из него, сообщили в МВД Карелии.

Накануне утром в полицию Питкярантского района позвонила 42-летняя местная жительница и сообщила, что неизвестные проникли в продуктовый магазин, принадлежащий её мужу. Женщина рассказала, что буквально 10 минут назад в торговом помещении сработала сигнализация. Через мобильный телефон она подключилась к камере видеонаблюдения, установленной в зале, и увидела, как злоумышленники берут из кассы деньги.

Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия, где их уже ждал собственник магазина. Он забаррикадировал все выходы из здания, чтобы похитители не сбежали до приезда полицейских.

Подозреваемые – местные жители 24 и 25 лет – были задержаны с поличным. У них изъяли 25 тысяч рублей, а также продукты питания.

В настоящее время в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело о попытке кражи. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.