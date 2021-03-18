Житель Карелии забил до смерти собутыльника и сел на восемь лет

В Беломорске мужчина признан виновным в причинении смерти местному жителю, сообщили в Следкоме Карелии.

Суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима 28-летнего мужчину. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом информирует Следком Карелии.

В августе прошлого года мужчина распивал спиртное вместе с компанией знакомых в Беломорске. За столом между ним и одним из присутствующих мужчин произошел конфликт. Подсудимый избил своего оппонента руками и ногами, причинив ему множественные травмы. Потерпевший был доставлен в лечебное учреждение, где скончался.

Ранее сообщалось, как зверское избиение со смертельным исходом в Карелии квалифицировали как "неосторожность".