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Житель Карелии забил до смерти собутыльника и сел на восемь лет

Новости. Криминал
16:24, 19 Марта 2021
фото: © Коллаж freepik.com / pixabay.com
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В Беломорске мужчина признан виновным в причинении смерти местному жителю, сообщили в Следкоме Карелии.

Суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима 28-летнего мужчину.  Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом информирует Следком Карелии.

В августе прошлого года мужчина распивал спиртное вместе с компанией знакомых в Беломорске. За столом между ним и одним из присутствующих мужчин произошел конфликт. Подсудимый избил своего оппонента руками и ногами, причинив ему множественные травмы. Потерпевший был доставлен в лечебное учреждение, где скончался. 

Ранее сообщалось, как зверское избиение со смертельным исходом в Карелии квалифицировали как "неосторожность".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2021-03-19 17:25:06
Знали бы вы, как напиваются финны. Это не только наша, это общемировая беда, с которой никто не хочет бороться.
театральный критик
2021-03-19 17:56:09
Неравнодушный, фильм "За спичками" весьма показателен. Хороший кстати, душевный. Вицин только все там испортил своими примитивными ужимками и кривляниями с козлячим блеющим голосом
кир
2021-03-19 17:13:31
Типовая никчемная жизнь. Как у давидки и оффа.
Гость
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