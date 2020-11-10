Зверское избиение со смертельным исходом в Карелии квалифицировали как "неосторожность"

Следственные органы Петрозаводска расследуют уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, который до смерти забил своего знакомого.

Об этом сообщила пресс-служба Следкома Карелии.

По версии следствия, в начале ноября 2020 года обвиняемый в Суоярви распивал спиртные напитки со своим знакомым. Во время застолья они поссорились, и обвиняемый его жестоко избил кулаками. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.